Samsung Unpacked, tutte le novità del mondo Galaxy

A Londra Samsung apre un nuovo capitolo della propria strategia mobile con l’evento Galaxy Unpacked 2026. Presentata la gamma di dispositivi pieghevoli. Protagonisti assoluti sono i nuovi Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8. Tre prodotti pensati per target differenti ma accomunati da un'evoluzione significativa dell’intelligenza artificiale Galaxy AI. In arrivo anche i nuovi smartwatch Galaxy Watch 9 e Watch Ultra 2. Ecco tutto quello che c'è da sapere Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il nuovissimo Galaxy Z Fold8 Con Galaxy Z Fold8 Samsung punta sull’esperienza immersiva. Il nuovo modello introduce un design più leggero, con un peso di appena 201 grammi, e un formato studiato per rendere naturale il passaggio tra utilizzo da smartphone e fruizione avanzata dei contenuti sul grande display interno da 7,6 pollici. L’azienda ha lavorato sulle proporzioni dello schermo per favorire video, gaming e lettura, mentre la nuova tecnologia Flex Titanium migliora resistenza e riduce la visibilità della piega centrale. Non manca un importante aggiornamento fotografico grazie alla doppia fotocamera da 50 MP e a funzioni come doppia registrazione e My FanCam, che permettono di realizzare contenuti social in modo rapido e intuitivo. La batteria da 4.800 mAh completa un dispositivo pensato soprattutto per chi cerca intrattenimento, scoperta e versatilità quotidiana. Prezzi 12GB + 256GB €2.099

12GB + 512GB €2.299

16GB + 1TB €2.699

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra Per la prima volta Samsung porta la filosofia “Ultra” nel mondo dei foldable. Galaxy Z Fold8 Ultra rappresenta il massimo dell’offerta tecnologica del gruppo, rivolgendosi a professionisti, creator e utenti power-user. Il dispositivo integra un ampio display principale da 8 pollici, uno spessore di appena 4,1 millimetri da aperto e un peso di 215 grammi. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 200 MP affiancato da una nuova ultra-grandangolare da 50 MP, con supporto HDR avanzato, Nightography migliorata e registrazione video 8K. Sul fronte delle prestazioni debutta il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, supportato da una batteria da 5.000 mAh, ricarica rapida a 45W e un sistema di dissipazione del calore ulteriormente ottimizzato. Samsung lo presenta come il pieghevole definitivo per il multitasking e la creazione di contenuti professionali. Prezzi 12GB + 256GB €2.299

12GB + 512GB €2.499

16GB + 1TB €2.899

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Flip8 Galaxy Z Flip8 continua a rappresentare l'anima più fashion e distintiva della famiglia Galaxy. Con appena 180 grammi di peso e uno spessore di 6,1 millimetri, è il Flip più sottile e leggero mai realizzato dall'azienda coreana. La grande novità è la nuova FlexWindow, trasformata in una vera interfaccia AI che permette di accedere a informazioni, notifiche, suggerimenti contestuali e funzionalità Gemini senza aprire il dispositivo. Il sistema fotografico da 50 MP con ProVisual Engine migliora ulteriormente selfie e contenuti social, mentre funzioni come modalità flex, camcorder grip e tabilizzatore con blocco orizzontale offrono maggiore libertà creativa. Galaxy Z Flip8 punta quindi su personalizzazione, praticità e intelligenza artificiale sempre disponibile. Prezzi 12GB + 256GB €1.379

12GB + 512GB €1.579

Galaxy Z Flip8

Galaxy Watch Ultra 2 Pensato per gli sportivi più esigenti e per chi pratica attività outdoor a livello professionale, dal trail running alle escursioni estreme, il nuovo Galaxy Watch Ultra 2 punta tutto su resistenza, autonomia e monitoraggio avanzato. La batteria da 800 mAh, superiore del 35% rispetto alla generazione precedente, promette un utilizzo prolungato anche durante le attività più impegnative. A supportarla c’è il nuovo processore Snapdragon Wear Elite, che garantisce maggiore fluidità, tempi di risposta più rapidi e prestazioni superiori nella gestione delle applicazioni e delle funzioni sportive. Il dispositivo integra un ampio display da 1,52 pollici con una luminosità che raggiunge i 5.000 nit, assicurando una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. La cassa in titanio, resistente agli urti ma ancora più sottile, con uno spessore di appena 10,7 millimetri, è affiancata da nuovi cinturini più morbidi e confortevoli, progettati per un utilizzo continuativo. Tra le novità spiccano le funzioni dedicate agli sport outdoor, incluso quello che Samsung definisce il primo sistema al mondo di guida all’idratazione in tempo reale, oltre a nuove capacità dedicate alle immersioni grazie alla partnership con Mares, storico marchio dell’attrezzatura subacquea. Non mancano infine i tradizionali sensori per il monitoraggio della salute, dal controllo della frequenza cardiaca all’analisi del sonno e dei principali parametri di benessere. Prezzi Disponibile nella versione da 47 mm LTE nelle colorazioni Titanium Gray e Titanium Silver al costo di €749.

Galaxy Watch 2 Ultra

Galaxy Watch 9 Pensato per chi cerca uno smartwatch versatile e facile da indossare ogni giorno, il nuovo Galaxy Watch 9 punta su un design più sottile e confortevole, con cassa in alluminio e nuovi cinturini più morbidi disponibili in diverse colorazioni. Disponibile nei formati 44 mm e 40 mm, integra una batteria da 390 mAh, il processore Qualcomm Wear Elite e un display che raggiunge i 3.000 nit di luminosità, garantendo una buona leggibilità anche all'aperto. Sul fronte software debutta una nuova generazione di funzionalità basate su Samsung Health e intelligenza artificiale, in grado di analizzare un numero crescente di parametri vitali, tra cui battito cardiaco, ossigenazione del sangue, variabilità della frequenza cardiaca, temperatura corporea e frequenza respiratoria. L'AI elabora questi dati per offrire nuovi indicatori come il punteggio di salute del cuore, il carico vascolare giornaliero e un indice di fitness personalizzato, aiutando gli utenti a comprendere meglio il proprio stato di forma. Gemini è inoltre integrato direttamente nel sistema operativo e può essere attivato semplicemente alzando il polso e parlando all'orologio, mentre le funzionalità di connettività consentono di gestire musica e servizi digitali anche senza avere lo smartphone a portata di mano. Prezzi 44 mm LTE Graphite e Silver €489

44 mm BT Graphite e Silver €439

40 mm LTE Graphite e Cream €459

40 mm BT Graphite e Cream €409