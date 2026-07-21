FRITZ!Box 7630, la prova del modem router domestico con Wi-Fi 7

AVM propone un modem-router moderno, affidabile e ricco di funzionalità, capace di soddisfare sia gli utenti meno esperti sia quelli più esigenti. Il supporto al Wi-Fi 7, la qualità del software FRITZ!OS, le funzioni dedicate alla telefonia e alla smart home e gli aggiornamenti costanti ne fanno un prodotto completo e orientato al futuro
(ha collaborato Eric Cervi)
Negli ultimi anni la rete domestica è diventata il cuore della casa digitale. Smart TV, console di gioco, computer, smartphone, videocamere di sorveglianza, assistenti vocali e dispositivi per la smart home condividono la stessa connessione, rendendo fondamentale la scelta di un modem-router capace di offrire prestazioni elevate, stabilità e sicurezza. Con il FRITZ!Box 7630 FRITZ amplia la propria gamma introducendo un modello che porta il Wi-Fi 7 in una fascia di prezzo più accessibile rispetto ai prodotti top di gamma. Il dispositivo è pensato per chi desidera una connessione veloce e affidabile, ma anche un ecosistema software completo, facile da utilizzare e costantemente aggiornato.
Design, installazione e configurazione
Dal punto di vista estetico il FRITZ!Box 7630 riprende il design che ha reso celebre la famiglia di router AVM. Il guscio bianco con dettagli rossi è immediatamente riconoscibile e la costruzione trasmette una sensazione di solidità. Le dimensioni compatte consentono di collocarlo facilmente su una scrivania, un mobile oppure fissarlo a parete. La disposizione delle porte è pratica e i LED frontali permettono di controllare rapidamente lo stato della connessione, del Wi-Fi e della telefonia. Pur non essendo un dispositivo dal design minimalista, il router privilegia la funzionalità e l'affidabilità, caratteristiche che da sempre contraddistinguono i prodotti del produttore tedesco. Uno degli aspetti migliori del FRITZ!Box 7630 è la semplicità della configurazione iniziale. Dopo aver collegato il router alla linea DSL o alla fibra tramite ONT, la procedura guidata accompagna l'utente passo dopo passo. L'interfaccia di gestione, disponibile in italiano, è una delle più intuitive presenti sul mercato. Anche gli utenti meno esperti riescono a trovare facilmente le impostazioni principali, mentre gli utenti avanzati possono accedere a numerose opzioni di configurazione.
Caratteristiche e prestazioni
Il vero protagonista è naturalmente il supporto al Wi-Fi 7, la più recente evoluzione dello standard wireless. Rispetto al Wi-Fi 6, il nuovo standard migliora diversi aspetti, tra cui la velocità di trasferimento dati, la latenza, la gestione delle reti affollate. Nell'utilizzo quotidiano il vantaggio si nota soprattutto quando in casa sono collegati numerosi dispositivi contemporaneamente. Streaming video in 4K, videoconferenze, gaming online e download di grandi dimensioni possono convivere senza rallentamenti significativi. Naturalmente, per sfruttare completamente il Wi-Fi 7 è necessario possedere smartphone, notebook o schede di rete compatibili. Anche con dispositivi Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5, comunque, il router garantisce ottime prestazioni e una copertura molto stabile. Per chi preferisce la connessione Ethernet, il FRITZ!Box 7630 mette a disposizione porte Gigabit e una porta 2,5 Gigabit WAN/LAN, particolarmente utile per le connessioni FTTH ad alta velocità oppure per collegare un NAS o uno switch multi-gigabit. Questa caratteristica rende il router adatto anche a chi prevede di passare in futuro a connessioni internet superiori al Gigabit.
Copertura e rete Mesh
Uno dei punti di forza dell'ecosistema FRITZ! è senza dubbio la tecnologia Mesh.
Il FRITZ!Box 7630 può essere integrato con ripetitori FRITZ!Repeater e altri dispositivi AVM per creare una rete Wi-Fi unica, nella quale smartphone e notebook passano automaticamente dal router al ripetitore senza interruzioni. Per abitazioni di grandi dimensioni o sviluppate su più piani questa funzione rappresenta un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali ripetitori Wi-Fi.
Le funzioni tipiche di FRITZ!OS: la telefonia e la smart home
Come gli altri modelli della famiglia FRITZ!Box, anche il 7630 integra funzioni dedicate alla telefonia. È possibile collegare telefoni cordless DECT, gestire rubriche, segreteria telefonica, deviazioni di chiamata e numerosi servizi VoIP direttamente dal router.
Chi utilizza ancora il telefono fisso troverà un sistema completo e semplice da amministrare. Il router funge anche da centrale per la smart home AVM: è possibile controllare prese intelligenti, termostati e altri dispositivi compatibili, gestendo tutto dalla stessa interfaccia senza dover installare hub aggiuntivi.
Le altre caratteristiche
La sicurezza rappresenta uno dei principali punti di forza del software FRITZ!OS.
Il router offre firewall avanzato, aggiornamenti automatici, supporto VPN WireGuard e IPSec, rete Wi-Fi ospiti separata, controllo parentale con fasce orarie, monitoraggio continuo della rete. Gli aggiornamenti vengono distribuiti con regolarità da AVM, garantendo nuove funzioni e correzioni di sicurezza anche diversi anni dopo il lancio del prodotto. Il consumo elettrico rimane contenuto, soprattutto considerando le numerose funzioni integrate. Il dispositivo può rimanere acceso 24 ore su 24 senza incidere in maniera significativa sulla bolletta elettrica.
La nostra prova, disponibilità e prezzi
Nell'utilizzo reale il FRITZ!Box 7630 convince per affidabilità. La connessione rimane stabile anche dopo settimane di funzionamento continuo. La gestione della banda è efficace e il router si comporta molto bene anche con decine di dispositivi collegati contemporaneamente, caratteristica sempre più importante nelle abitazioni moderne. Anche chi lavora da casa apprezzerà la qualità delle videoconferenze e la bassa latenza durante l'utilizzo di servizi cloud e VPN. A nostro avviso il FRITZ!Box 7630 è dunque uno dei modem-router più interessanti della sua categoria e rappresenta un investimento valido per chi desidera una rete domestica veloce, sicura e pronta ad accompagnare l'evoluzione delle connessioni nei prossimi anni. Il prezzo di listino è di 299 euro ma online si trova scontato.
Pro e Contro
PRO:
- Supporto al Wi-Fi 7
- Software FRITZ!OS completo e intuitivo
- Ottima affidabilità nel lungo periodo.
CONTRO:
- Prezzo leggermente superiore rispetto ad alcuni concorrenti
- Per sfruttare completamente il Wi-Fi 7 sono necessari dispositivi compatibili