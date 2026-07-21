FRITZ!Box 7630, la prova del modem router domestico con Wi-Fi 7

AVM propone un modem-router moderno, affidabile e ricco di funzionalità, capace di soddisfare sia gli utenti meno esperti sia quelli più esigenti. Il supporto al Wi-Fi 7, la qualità del software FRITZ!OS, le funzioni dedicate alla telefonia e alla smart home e gli aggiornamenti costanti ne fanno un prodotto completo e orientato al futuro (ha collaborato Eric Cervi)

Negli ultimi anni la rete domestica è diventata il cuore della casa digitale. Smart TV, console di gioco, computer, smartphone, videocamere di sorveglianza, assistenti vocali e dispositivi per la smart home condividono la stessa connessione, rendendo fondamentale la scelta di un modem-router capace di offrire prestazioni elevate, stabilità e sicurezza. Con il FRITZ!Box 7630 FRITZ amplia la propria gamma introducendo un modello che porta il Wi-Fi 7 in una fascia di prezzo più accessibile rispetto ai prodotti top di gamma. Il dispositivo è pensato per chi desidera una connessione veloce e affidabile, ma anche un ecosistema software completo, facile da utilizzare e costantemente aggiornato.

Design, installazione e configurazione

Dal punto di vista estetico il FRITZ!Box 7630 riprende il design che ha reso celebre la famiglia di router AVM. Il guscio bianco con dettagli rossi è immediatamente riconoscibile e la costruzione trasmette una sensazione di solidità. Le dimensioni compatte consentono di collocarlo facilmente su una scrivania, un mobile oppure fissarlo a parete. La disposizione delle porte è pratica e i LED frontali permettono di controllare rapidamente lo stato della connessione, del Wi-Fi e della telefonia. Pur non essendo un dispositivo dal design minimalista, il router privilegia la funzionalità e l'affidabilità, caratteristiche che da sempre contraddistinguono i prodotti del produttore tedesco. Uno degli aspetti migliori del FRITZ!Box 7630 è la semplicità della configurazione iniziale. Dopo aver collegato il router alla linea DSL o alla fibra tramite ONT, la procedura guidata accompagna l'utente passo dopo passo. L'interfaccia di gestione, disponibile in italiano, è una delle più intuitive presenti sul mercato. Anche gli utenti meno esperti riescono a trovare facilmente le impostazioni principali, mentre gli utenti avanzati possono accedere a numerose opzioni di configurazione.