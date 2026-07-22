Le accuse e la decisione del giudice

Nel 2024 un gruppo di scrittori aveva citato in giudizio Anthropic, sostenendo che Claude fosse stato addestrato sui loro libri senza permesso e tramite copie illegali reperite online. A giugno il giudice aveva stabilito che l'uso dei testi per l'addestramento non violava il copyright, ma aveva giudicato illegale la modalità con cui l'azienda aveva scaricato e archiviato grandi quantità di opere, circa 7 milioni di libri, da siti che offrono accesso illecito a libri protetti.