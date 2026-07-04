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A che punto siamo nel braccio di ferro tra Trump e Anthropic

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Lo scontro tra l'amministrazione Trump e Anthropic si è concluso, per ora, con il ritorno online di Claude Fable 5 dopo uno stop imposto per motivi di sicurezza nazionale. Il caso segna l'inizio di una nuova fase di controllo politico sui modelli di IA più avanzati

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