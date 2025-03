iO2, Oral-B presenta lo spazzolino elettrico semplice e accessibile

Altra novità, da Oral-B arriva anche una nuova linea di testine con setole intelligenti che scoloriscono progressivamente fino a diventare completamente bianche, dando così poi la possibilità all’utilizzatore di sapere con precisione quando la testina ha perso efficacia e deve essere sostituita. Le nuove testine sono disponibili nella variante iO Gentle Care, ideale per chi ha denti e gengive sensibili grazie alle oltre 4.000 setole ultra-morbide che permettono di rimuovere la placca anche dagli spazi interdentali più difficili da raggiungere; iO Ultimate Clean è la testina progettata per una rimozione ancora più profonda della placca e per assicurare una pulizia completa e capace di adattarsi alle superfici di ogni dente per rimuovere la placca in modo mirato e raggiungere anche le zone più difficile; iO Radiant White è invece una testina con setole regolari combinate con setole lucidanti che aiutano lo sbiancamento delle macchia superficiali dei denti.