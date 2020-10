Con iPhone 12 Apple chiuderà anno in crescita, ma il mercato arranca

L’azienda di Cupertino, tenuta in piedi dall’economico iPhone SE e spinta adesso dall’ultimo modello a dicembre farà registrare una crescita del 4% su base annua, in controtendenza rispetto al -10% atteso per il mercato globale degli smartphone. Lo dicono gli analisti di CounterPoint

I nuovi iPhone 12 appena presentati, ma anche l'economico iPhone SE lanciato ad aprile, consentiranno a Apple di chiudere l'anno in corso con consegne in crescita, in controtendenza rispetto al mercato complessivo che invece sconta le conseguenze della pandemia da coronavirus. Lo prevedono gli analisti di CounterPoint, secondo cui nel 2020 le consegne di iPhone registreranno un +4% su base annua, a fronte del -10% atteso per il mercato globale degli smartphone.