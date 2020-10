iPhone 12 Mini è ufficiale: le caratteristiche dello smartphone 5G

Anche se un po’ in ritardo rispetto ai principali competitor, anche Apple è entrata nel mondo del 5G. iPhone 12 è il primo smartphone della compagnia a sfruttare il potenziale delle reti di quinta generazione. Anche i suoi “fratelli maggiori” 12 Pro e 12 Pro Max e il “fratellino” 12 Mini abbracciano appieno la nuova connettività. Un’altra caratteristica comune ai quattro smartphone è la presenza di un SoC Apple A14 Bionic, lo stesso con cui è “equipaggiato” l’iPad Air 4. Anche se le similitudini non mancano, ognuno dei nuovi dispositivi presenta qualche caratteristica che lo rende unico. iPhone 12 Mini, in particolare, si distingue dagli altri modelli per le dimensioni contenute: con i suoi 5,4 pollici è lo smartphone 5G più piccolo al mondo.