HomePod Mini: prezzo e caratteristiche del nuovo smart speaker Apple

La combinazione tra HomePod Mini e Siri

Usandolo in combinazione con Siri, l’assistente intelligente di Apple, HomePod Mini arriverà al centro delle attività della famiglia. Attivando Siri si potranno infatti inoltrare le richieste direttamente allo smart speaker, che sia per utilizzare un accessorio smart home oppure ascoltare una canzone. Con la particolarità che l’assistente digitale riconosce le voci di (massimo) sei membri della famiglia e procede con una personalizzazione dei contenuti. Quindi la musica proposta a un adulto quando chiede di ascoltare qualcosa che gli piace è completamente diversa da quella che richiedono i bambini. Siri riconosce la voce anche per le richieste personali e trasmettere le informazioni di quella persona dalle applicazioni dell’iPhone come messaggi, calendario, promemoria, e contatti. Con più di un HomePod Apple in casa è inoltre possibile comunicare facilmente con i familiari in tutte le stanze o ascoltare una canzone diversa per ogni luogo dell’abitazione.