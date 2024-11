Coca-Cola, critiche social agli spot di Natale creati con l'IA

La posizione dell'azienda

I video in questione sono tre, ispirati alla celebre campagna pubblicitaria del 1995 intitolata “Holidays Are Coming” e anche secondo diversi critici del settore, gli spot natalizi della multinazionale evidenzierebbero diversi limiti. In uno, “Silve Santa”, si vedono i classici camion rossi di Coca-Cola muoversi tra paesaggi colmi di neve. E si vedono animali come orsi e scoiattoli lungo il percorso, creati grazie al lavoro degli esperti degli studi Secret Level, Silverside AI e Wild Card. La resa, però, non sarebbe stata apprezzata dagli utenti sui social che hanno definito gli spot, come detto, “inquietanti”, o persino “terrificanti”. Sono state notate, in particolare, proporzioni non proprio dettagliate, difetti grafici e movimenti non troppo fluidi. Senza contare, dal lato realizzativo, che l’utilizzo dell’IA per la realizzazione ha impedito a professionisti del settore di poter esser impiegati nel progetto artistico. L’azienda, dal suo punto di vista, ha difeso il proprio lavoro e, in un comunicato apparso sul New York Times, poi, un portavoce ha spiegato che l’azienda “si impegnerà ancora nel creare un progetto qualitativamente significativo sfruttando l’intersezione tra la creatività umana e la tecnologia”.