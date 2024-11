PayPal in down: problemi con app e pagamenti bloccati

Lifestyle

Secondo il report “Main Streets Across the World”, realizzato da Cushman&Wakefield, via Montenapoleone a Milano è la via più costosa con affitti che arrivano a 20mila euro al metro quadro. A giocare a favore della strada del capoluogo lombardo la forte domanda e l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro statunitense. Al secondo posto la Fifth Avenue di New York, dove i canoni raggiungono i 19.537 euro al metro quadro l’anno, mentre la medaglia di bronzo va alla londinese New Bond Street