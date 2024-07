Paypal, pagamenti online per la Pubblica Amministrazione: la ricerca

Gli italiani pagano le spese della Pubblica Amministrazione (PA) online grazie alla disponibilità del servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e alla possibilità di avere un maggiore controllo sulle proprie spese.

• Per il 64% dei Boomers, le bollette della PA sono state uno dei primi pagamenti effettuati online

• Per il 57% della Gen Z, iniziare a pagare le bollette della PA online ha rappresentato un segno di maturità

• Il 30% dei Millennial divide le bollette con i genitori o il partner

• Il 43% considera il QR code un sistema rapido di pagamento online

Più di 8 italiani su 10 pagano online le bollette della pubblica amministrazione (PA), soprattutto quelle delle utenze (73%) e delle tasse (65%) e, in misura minore, quelle legate all'autovettura (61%).

Quasi la metà degli intervistati (54%) ha iniziato a pagare online le bollette della PA più di 4 anni fa, una percentuale che interessa in particolare la fascia di età 55+. Circa il 30% dei Millennials divide le bollette con i genitori o il partner ed è personalmente incaricato di gestirne il pagamento online.

Il 65% degli intervistati – soprattutto i Boomers (73%) rispetto alle altre fasce d'età – dichiara di pagare solo le proprie bollette e di pagarle online.

Il 12% divide le bollette con persone vicine, come i genitori o il partner, ma è l'unico responsabile del pagamento online. In termini di differenze generazionali, i Millennials sono l'eccezione, rappresentando il 28%.

I principali fattori per cui si sceglie di pagare le bollette della PA online sono legati alla disponibilità del servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (67%) e al fatto che, trattandosi di una procedura veloce, questa garantisce un pagamento tempestivo, evitando così di incorrere in spese di mora (50%). Quest'ultimo fattore è particolarmente rilevante tra i Boomers (57%). Anche la possibilità di tenere facilmente sotto controllo le proprie spese è un fattore importante (31%), in particolare per i Millennials (38% sul totale di coloro che hanno scelto questa opzione). Per quanto riguarda i Millennials, considerano molto importante anche la facilità d'uso del servizio e la possibilità di ricevere assistenza in caso di necessità (24% dei Millennials sul totale del 18%).

In particolare:

Il 26% di coloro che effettuano pagamenti online dichiara di utilizzarli perché avrebbero un impatto positivo sull'ambiente (ad esempio, risparmio in termini di utilizzo di carta, emissioni di CO2).

Il 18% di coloro che pagano online apprezza il fatto che molte piattaforme di pagamento online utilizzano misure di sicurezza avanzate per proteggere le informazioni finanziarie, offrendo tranquillità e privacy durante le transazioni.

Il 18% di coloro che pagano online afferma che con i pagamenti online è facile capire cosa fare (ad esempio, quali documenti sono necessari, come effettuare i pagamenti seguendo le istruzioni del QR code dell'app) e ricevere assistenza in caso di necessità.

L'83% degli utenti di sistemi di pagamento online dichiara che si adattano meglio al proprio stile di vita e ai propri impegni rispetto ai pagamenti offline, oltre al fatto che consentono di avere un maggiore controllo sulle spese (62%), soprattutto nel Sud Italia (73%).

Tra le altre generazioni:

Per il 64% dei Boomers, le spese per la PA sono state uno dei primi pagamenti effettuati online.

Per il 57% della Gen Z, iniziare a pagare le bollette della PA online ha rappresentato un segno di maturità.

Gli utenti dei pagamenti offline per le spese della PA attribuiscono la loro preferenza per i metodi tradizionali all'uso del contante e alla possibilità di ricevere una ricevuta cartacea (41%), ma nutrono anche preoccupazioni sulla sicurezza delle proprie informazioni personali e finanziarie (29%). Inoltre, preferiscono avere la possibilità di interagire con un amministratore pubblico che li guidi nei passi giusti e al quale poter chiedere assistenza e chiarimenti (23%), e non vogliono pagare una commissione aggiuntiva alla bolletta/imposta che alcuni servizi online applicano (20%).

Maria Teresa Minotti, Senior Country Director, PayPal Italia commenta:

"La tendenza verso i pagamenti digitali è in costante crescita, come raccontano i dati del nostro eCommerce Index, che mostrano un 80% di italiani ormai orientato a pagare le bollette della pubblica amministrazione online. Un fenomeno in parte anche trainato dalla comodità e dall'efficienza delle soluzioni offerte da PayPal”, commenta Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia. “Siamo lieti di vedere che sempre più persone, indipendentemente dall'età, stanno abbracciando i vantaggi della digitalizzazione, che non solo semplifica le transazioni, ma offre anche una maggiore flessibilità e controllo sulle proprie finanze. In PayPal ci impegniamo costantemente a innovare, offrire soluzioni sicure e convenienti per soddisfare le esigenze dei nostri utenti e rendere gli strumenti finanziari accessibili a tutti".

L'uso di PayPal

Chi conosce o utilizza PayPal lo descrive come uno strumento facile da usare (59%), che permette di effettuare transazioni sicure (50%) e un sistema di pagamento diffuso (50%). Questi aspetti sono considerati i principali punti di forza della piattaforma.

Tra le altre motivazioni:

Per il 38%, la possibilità di effettuare e ricevere trasferimenti di denaro istantanei

Per il 32%, la possibilità di effettuare pagamenti internazionali

Per il 20%, l’opzione “Buy Now, Pay Later” (“Acquista ora, Paga Dopo”)

Per il 17%, la facilità e rapidità di pagamento attraverso il QR code nell’app1

Il pagamento online tramite QR code nell’app è una funzione apprezzata, soprattutto perché è considerato un modo veloce di effettuare pagamenti (43%), facile da usare (36%) e che può rendere l'esperienza di pagamento online molto più agile (26%, che diventa 30% tra gli utenti PayPal).