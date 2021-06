1/9 ©Ansa

Il 29,3% dei ‘nativi digitali' non è in grado di scaricare un file da una piattaforma della scuola. Il 32,8% non sa utilizzare un browser per l'attività didattica. L’11% non è capace di condividere uno schermo durante una chiamata con Zoom. Emerge dai dati della prima indagine pilota sulla povertà educativa digitale realizzata da Save The Children che ricorda, dati Istat, come il livello della povertà assoluta tra i minorenni nel 2020 abbia raggiunto il top dal 2005: in Italia sono un milione e 346 mila (13,6%), +209mila sul 2019

