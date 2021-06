10/24 ©Ansa

PROVINCIA DI BOLZANO - Invece la Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe restare in giallo. Il passaggio in bianco potrebbe avvenire il 21 giugno. “La situazione, in Alto Adige è migliorata ed il numero di persone in ospedale è in continua diminuzione, ma la pandemia non è debellata”, ha spiegato il presidente Arno Kompatscher