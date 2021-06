9/15 ©Ansa

Per quando riguarda invece il vaccino made in Italy ReiThera, per cui si era individuato lo stabilimento produttivo di Castel Romano, si rischia lo stop al progetto. La Corte dei Conti ha fatto sapere che non ha registrato il decreto per la produzione del vaccino italiano che dunque non potrà ricevere i fondi da Invitalia per avviare la fase 3. Mancherebbe “un valido investimento produttivo”, secondo la Corte dei Conti. Il futuro è adesso un'incognita, nonostante il Mise rassicuri sul prosieguo