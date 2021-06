Vaccino AstraZeneca, Cts: forte raccomandazione per over 60

1/12 ©Ansa

Si attende ancora il parere del Cts sull'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su. Ma intanto emerge che, nelle ultime ore, ci sarebbe convergenza sul fatto che sia "raccomandato agli over 60". Resta aperto il dibattito sulla possibilità di somministrare una dose diversa agli under 60 che hanno ricevuto la prima con Astrazeneca e sulla valutazione dei tempi del richiamo. L’uso del farmaco per le fasce di età più giovani è tornato sotto esame dopo alcuni episodi verificatisi negli scorsi giorni

