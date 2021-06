Scende il numero dei positivi al coronavirus nei reparti ordinari. Secondo il bollettino del ministero della Salute del 10 giugno, sono 4.153 i ricoverati, cioè 229 in meno del giorno prima. Intanto, si registrano 2.079 nuovi positivi in Italia. Continuano a calare anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 626 (-35)