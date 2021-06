Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 11 giugno

Le regole non sono uguali in tutti i Paesi. Il Regno Unito consiglia il farmaco per tutti gli over 30, mentre a Malta è somministrabile dai 18 ai 70 anni. Spagna, Germania e Portogallo lo raccomandano per gli over 60. In Italia si attende il parere del Cts. Nessuna autorizzazione all'uso negli Stati Uniti, sospesa la somministrazione per gli under 55 in Canada. L'APPROFONDIMENTO