Dalle spese per il mutuo a quelle per l'affitto, per la gestione di un'auto, per i medicinali, per i figli a scuola e per l'università, così come bollette, consumi telefonici e abbonamenti alla pay tv: il governo punta alla riattivazione del Redditometro. Previste 55 diverse tipologie di famiglie tipo, ma c'è chi non è d'accordo