4/6 ©Ansa

Da lunedì 14 giugno potrebbero essere 29 milioni gli italiani in zona bianca. La bozza del monitoraggio confermerebbe infatti il passaggio nella fascia con meno restrizioni per l'Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna

Vaccino AstraZeneca, le linee guida per fasce d'età nel mondo