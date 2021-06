G7, un miliardo di dosi di vaccino saranno donate ai Paesi poveri

Il governo britannico, che presiede il vertice al via oggi in Cornovaglia, ha annunciato che l’obiettivo è "porre fine alla pandemia" nel 2022 e che i leader "presenteranno un piano per ampliare la produzione di vaccini”. Presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: al suo primo summit in presenza, sabato avrà un bilaterale con Joe Biden

I leader del G7, che si apre oggi in Cornovaglia, si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai Paesi poveri (DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Lo ha annunciato il governo britannico, che presiede il vertice, spiegando in una nota che l’obiettivo è "porre fine alla pandemia" nel 2022. Al vertice per la prima volta in presenza anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che sabato pomeriggio avrà una riunione bilaterale con il presidente americano Joe Biden (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).