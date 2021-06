Biden in Europa: "Reagiremo ad azioni ostili della Russia"

Primo viaggio nel Vecchio Continente per il nuovo presidente americano. Parlando alle truppe statunitensi alla base Royal Air Force Mildenhall, in Inghilterra, il presidente americano ha lanciato un messaggio a Vladimir Putin, prima del loro faccia a faccia previsto a Ginevra il prossimo 16 giugno

Gli Stati Uniti "non cercano il conflitto ma un rapporto stabile e prevedibile con la Russia", ma risponderanno in modo "robusto e significativo" a ogni azione ostile di Mosca. A dirlo è il presidente americano Joe Biden, parlando davanti alle truppe statunitensi alla base Royal Air Force Mildenhall, in Inghilterra. Il messaggio è stato lanciato nel suo primo viaggio verso il Vecchio Continente da presidente Usa, a una settimana dal suo primo faccia a faccia con l'omologo russo Vladimir Putin, previsto a Ginevra (Svizzera) il prossimo 16 giugno. (Guarda l'intervento di Biden: video)