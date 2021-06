È record di iscrizioni all'assistenza sanitaria statunitense: sono 31 milioni le persone che sono coperte dall'Affordable Care Act, più conosciuto come Obamacare ( COSA PREVEDE ). E il presidente americano Joe Biden videochiama proprio Barack Obama per festeggiare. "Non potevo pensare a una persona migliore con cui celebrare questo traguardo", dice l'inquilino della Casa Bianca all'inizio del filmato pubblicato sull'account Twitter presidenziale ( L'INSEDIAMENTO DI BIDEN ).

"Dica al presidente che mi ha salvato la vita"

"Entrambi abbiamo avuto esempi di malattie terribili in famiglia, e sappiamo cosa significa per le famiglie chiedersi se riusciranno a pagare i conti", dice Obama. E, in proposito, il presidente in carica ricorda la morte del figlio Beau: "Ero seduto sul suo letto, una settimana circa dopo la sua scomparsa, e mi chiedevo: 'Ma cosa farei se adesso l'assicurazione mi avvisasse che ho esaurito la copertura assicurativa?'". Infine Biden, rivolgendosi a Obama, aggiunge: "Non sai quante volte mi hanno detto, negli ultimi due anni di campagna e presidenza: 'Dica al presidente', cioè a te, 'grazie da parte mia, perché questa misura mi ha salvato la vita'".