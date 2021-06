10/23 ©Getty

Trump is back on stage – “È bello essere tornato, avremo un incredibile 2022”. Così Donald Trump sul palco della convention repubblicana a Greenville, North Carolina, per il suo secondo discorso da quando ha lasciato la Casa Bianca. In perfetto stile MAGA rally (un assaggio in vista dei comizi che ha in programma per questa estate). Il Tycoon ha parlato delle elezioni del 2020 (una truffa), di quelle di metà mandato del 2022 (per riconquistare, con il Grand Old Party, Camera e Senato)