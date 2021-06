Accordo al G7 su minimum tax, una vittoria per Biden

Il prossimo passaggio per la "tassa minima" globale sulle grandi imprese è al G20 di luglio a Venezia. Poi il documento sarà portato all’attenzione dell’OCSE. Per l'amministrazione americana è un primo importante successo. Guarda il video

Tempi lunghi per vedere applicata la tassa minima globale per le multinazionali: "qualche anno", ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco. Il che non facilita certo il calcolo degli effetti sui conti pubblici del nuovo gettito. Secondo le prime stime dell’Osservatorio fiscale europeo, l’Europa raccoglierebbe circa 48 miliardi l’anno, contro i 40 degli USA. Ma di certo, proprio l'amministrazione di Washington può esultare per un primo successo politico, visto che a mettere sul tavolo del G7 di Londra questo dossier è stata la segretaria al tesoro Janet Yellen: così a Sky TG24 Business l'analisi di Alessandra Migliaccio di Bloomberg.

