Mercato immobiliare, si consolida ripresa. Previsti prezzi in aumento

Introduzione

Secondo l'Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, la ripresa del settore prosegue all'inizio del 2025 e la domanda continua ad essere sostenuta, sia per l'acquisto sia per la locazione. "La congiuntura di settore al primo trimestre 2025 conferma il posizionamento del mercato nella fase di ripresa del ciclo immobiliare raggiunto nel 2024 grazie a una crescita dei prezzi e delle compravendite", si spiega. E per l’anno in corso si prospetta un consolidamento della tendenza positiva.