Comprare casa, 1 su 3 fra gli under 40 è stato aiutato dai genitori

Introduzione

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, il 62% dei Millennials di età compresa tra i 29 e i 39 anni non è ancora riuscito a comprare la prima abitazione. E tra chi ce l’ha fatta negli ultimi cinque anni, quasi uno su 3 ha chiesto un supporto economico in famiglia, con più di 1 milione di intervistati che vorrebbero lasciare la casa dei genitori ma non può perché non ha le capacità economiche per farlo.