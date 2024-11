Prezzi case Milano, nell’hinterland costano 3000 euro/mq in meno. DATI

Introduzione

Immobiliare.it ha diffuso un report secondo cui, dal 2016 a oggi, i canoni di affitto sono aumentati in misura uguale nel centro di Milano e in periferia: 42% nel primo caso, 39% nei centri urbani limitrofi. Ma le cose cambiano se si considerano le vendite. In questo caso, il gap fra il comune e il circondario è molto più marcato: in città comprare casa costa il 50% in più rispetto al 2016, in provincia "solo" il 18%.