Ferragni, Fenice Srl fuori dalle startup innovative: cosa succede ora

Introduzione

È passato oltre un anno dal “Pandoro Gate” che ha travolto Chiara Ferragni. E ora, a ridosso di Natale, la Fenice Srl, una delle società-chiave della galassia dell'influencer, è stata cancellata d’ufficio dalla sezione speciale delle Pmi innovative “per mancato deposito della dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti”, come riporta Il Sole 24 Ore e come si legge in una determina della Camera di Commercio di Milano.

L’azienda di Chiara Ferragni, è bene precisarlo, resta attiva e iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma non più nell’elenco speciale dedicato a quelle innovative. Cosa è successo? E quali risvolti ci saranno ora?