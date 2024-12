Criptovalute, tassazione resta al 26%. E nel resto d'Europa?

Introduzione

La tassa sulle plusvalenze delle criptovalute nel 2025 resterà al 26%: è saltata la modifica prevista nelle prime versioni della Legge di Bilancio che la portava fino al 42%. Soltanto nel 2026 salirà poi al 33%. Viene però eliminata la no tax area fino a 2mila euro, ampliando quindi la platea di soggetti sottoposti a tassazione. Cosa significa per le casse dello Stato? E qual è la tassazione sulle criptovalute applicata in altri Paesi?