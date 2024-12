Criptovalute, è boom in Italia. Mercato sale a 2,2 miliardi di euro

Introduzione

Più rischioso della Borsa, ma ben più remunerativo di un deposito su conto corrente, il mercato delle criptovalute, trainato dai Bitcoin, piace sempre di più: con dati aggiornati a metà novembre, a livello mondiale ha raggiunto un valore di 3mila miliardi di dollari, + 79,2% su gennaio 2024 (quando il giro di affari si attestava a circa 1.680 miliardi).

Secondo i dati contenuti nella guida di Fabi – Federazione autonoma bancari italiani – sul mondo delle criptovalute, anche in Italia il settore è in continua crescita. Sono ormai 1,35 milioni le persone che hanno deciso di investirci, per un totale di 2.2 miliardi di euro (+64% in un anno).

Ma i bancari avvertono: è boom di cyberattacchi e in caso di truffa o di fallimento e cessazione di attività da parte delle piattaforme che le gestiscono mancano ancora tutele legali efficaci