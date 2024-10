Tassa sulle criptovalute al 42%? "Pura follia" per Ardoino (Tether)

L'intervista a Sky TG24 Business di Paolo Ardoino, ex hacker e startupper oggi a capo di Tether, che gestisce la più importante stablecoin al mondo.

Continua a far discutere la proposta del Ministero dell'Economia di una supertassa sui guadagni da criptovalute, che nella manovra di bilancio passerebbe da 26 al 42%. Secondo Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, questa sarebbe una "pura follia".

Intervistato a Sky TG24 Business, l'informatico italiano a capo della più grande stablecoin del mondo ha espresso timori per "tutte le società italiane, tantissime, che hanno costruito posti di lavoro, opportunità e indotto attorno alle criptovalute. Nessuno userà più i loro servizi". Per Ardoino questo "non è un approccio logico che ci si aspetta da un Governo che punta a diffondere la buona innovazione", che porterà "chi se lo può permettere a portare le proprie criptovalute all'estero", azzerando le ambizioni di gettito dell'esecutivo.

Di chi si fidano gli utenti?

Spazio anche ad altri temi nell'intervista a Sky TG24 di Ardoino, che ha un patrimonio stimato da Forbes di 3,9 miliardi di dollari. Le nuove monete digitali emesse dalle banche centrali, su cui lavorano Bce e Fed, potrebbero creare delle "similitudini con la Cina, per l'eccessivo controllo sui propri cittadini" per Ardoino, che giudica l'euro digitale "troppo aggressivo" per i timori sulla privacy degli utenti.