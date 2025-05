Una Corte federale americana ha dato lo stop ai dazi imposti da Donald Trump giudicandoli illegali, ma intanto molti erano già entrati in vigore, come quelli del 25% sulle importazioni di alluminio e acciaio dello scorso 12 marzo, che hanno appesantito un settore già ampiamente tassato. “Quelle sulla materia grezza di partenza, la bauxite, quelle sui semilavorati, sui laminati e su tutti i prodotti finali, che tormentano migliaia di piccole e medie imprese in Italia e nell’Unione europea” lamenta Mario Conserva segretario generale della Federazione consumatori di alluminio (Face). “Fra le nostre prime preoccupazioni c’è l’assurda persistenza del dazio all’importazione di alluminio primario - continua il segretario generale di Face -: ne abbiamo carenza per quasi il 90% del fabbisogno e per importarlo dobbiamo pagarci sopra una tassa fra il 3 e il 6%, che è pura perdita di competitività internazionale del nostro sistema produttivo, una circostanza davvero preoccupante che noi denunciamo da sempre”.