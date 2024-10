Case, aumenti fino a +42% dei prezzi lungo la M4 a Milano: ecco dove

Introduzione

Da pochi giorni è stata inaugurata la quinta linea metropolitana milanese, la M4, che collega la zona ovest della città con i quartieri a Est e con l’aeroporto di Linate. Secondo uno studio di Idealista, che ha analizzato i prezzi delle case di oggi e quelli di 5 e 10 anni fa, si può notare come ci siano stati aumenti a due cifre in molte zone del centro città come quella di Vetra-Missori, dove le case oggi valgono 9.394 euro/mq, il 42% in più rispetto al 2014, Sant’Ambrogio-Università Cattolica e Naviglio Grande-San Cristoforo, dove i prezzi rispettivi sono oggi di 11.263 euro/mq e 4.821 euro/mq, in aumento del 38% rispetto a inizio lavori.

Aumentano anche gli affitti, in misura maggiore rispetto ai prezzi delle case: nella zona Sant’Ambrogio-Università Cattolica i canoni medi sono saliti del 46%, con rialzi rilevanti anche nei quartieri Vetra-Missori e Solari-Savona-Tortona, dove si è registrato un +43% in 10 anni