Case, i rendimenti 2024 da affitti e compravendite nelle grandi città

Introduzione

Come evidenzia un rapporto di Tecnocasa, Milano si conferma la città dove il mattone risulta più caro con punte di 17mila euro al metro quadro nelle zone centrali.

Da Nord a Sud, nel primo semestre di quest’anno prosegue la corsa dei canoni di locazione, in particolare per i monolocali (+4%), a fronte di una carenza di offerta.

A Roma per “l’effetto Giubileo” cresce la propensione dei proprietari a non rinnovare i contratti in scadenza per convertirli in affitti brevi. Ecco tutte le tendenze in atto