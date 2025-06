Trenord, al via le assunzioni per macchinisti: come candidarsi

Prima dell’entrata in servizio infatti, i vincitori della selezione parteciperanno a un periodo di formazione di 1 anno organizzato da Trenord con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie a svolgere la mansione. Al termine del primo corso, della durata di circa un mese e previo superamento di esami teorici, verrà rilasciata la Licenza Europea. Segue un corso di 7 mesi per l’ottenimento del Certificato Complementare A4/B1 necessario per accedere all’addestramento e al tirocinio alla condotta della durata di circa 5 mesi. Ciascun corso, attivato esclusivamente come stage extra-curriculare presso le sedi di Trenord in Lombardia e pianificato in base alle esigenze di inserimento, prevede fasi di verifica vincolanti per la prosecuzione del percorso