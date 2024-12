Dazi Ue su auto elettriche cinesi, cala quota mercato brand di Pechino

Introduzione

Si vedono i primi effetti dei dazi europei sull’import di auto elettriche cinesi. I dati sulle immatricolazioni in Ue a novembre hanno confermato due aspetti: prima di tutto, il lungo periodo di domanda stagnante. In secondo luogo, si evidenzia il netto calo della quota di mercato per i marchi della Cina.

Secondo la società di ricerca Dataforce, citata da Bloomberg, Byd, Saic e Mg si sono accaparrate il 7,4% di tutte le auto elettriche, contro l’8,2% del mese precedente: si stratta della peggior performance da marzo