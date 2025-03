Mutui, quale conviene di più tra fisso e variabile?

Introduzione

Nel corso della prima settimana di marzo la Banca centrale europea ha tagliato il costo del denaro per la sesta volta dallo scorso giugno, quando ha avviato il ciclo di allentamento. Questo ha prodotto un abbassamento dei tassi dei mutui: molte persone stanno perciò ipotizzando di poterne ottenere uno con cui acquistare la casa. Come spesso accade, però, non è chiaro se convenga scegliere il tasso fisso o quello variabile.