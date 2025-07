Telepass senza canone, arriva Grab&Go: come funziona e quanto costa

Introduzione

Novità in casa Telepass: il 22 luglio è stato lanciato un nuovo servizio di telepedaggio a consumo, tramite il dispositivo Telepass Grab & Go. Si tratta, come spiega una nota, di un prodotto 'pay per use', cioè di pagamento al consumo per il telepedaggio, acquistabile in negozio, senza necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

Per la distribuzione, Telepass ha siglato una partnership con Cellularline. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo, su quanto costa, su come funziona e su come istallarlo e attivarlo