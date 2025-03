Aumento prezzi case, Bce: "Potrebbero salire ancora". I dati

Economia

E' quanto emerge dalle indagini campionarie del Rapporto Italia 2024 coordinato dall'istituto di ricerca. Si tratta, ha spiegato il presidente Gian Maria Fara, di un contesto in cui 'incertezza e instabilità sono diventate la norma in grado di condizionare ogni nostra possibilità di ulteriore sviluppo'. I problemi maggiori per la maggior parte delle famiglie? Sono rappresentati da bollette (33,1%), affitto (45,5%) e rate del mutuo (32,1%)