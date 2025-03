Mutuo, come ottenerlo senza un contratto a tempo indeterminato

Introduzione

Non avere un contratto a tempo indeterminato non vuol dire che non si possa ottenere un mutuo. Anche se le banche considerano il “posto fisso” una sicurezza, c’è la possibilità di ottenere un finanziamento anche se il richiedente lavora con un contratto diverso. A fare luce sulle tipologie contrattuali che possono aiutare ad avere il mutuo e come bisogna muoversi per migliorare le possibilità di ottenimento è Alessandro Carlini di Immobiliare.it. Ecco cosa sapere.