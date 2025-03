Banche, risale liquidità su conti. Riparte mercato mutui per la casa

Introduzione

Una ricerca della Fabi, la federazione autonoma bancari italiani, ha fatto il punto sul settore. Il dato principale emerso è che dopo due anni consecutivi di contrazione torna a salire la liquidità sui conti correnti degli italiani: quasi 20 miliardi di euro in più in un anno. Riscontrato un “effetto Bce” sui prestiti alle imprese: giù 64 miliardi in 3 anni, per i privati la contrazione è di 60 miliardi. Invece grazie al taglio dei tassi è tornato a crescere il mercato dei mutui per la casa: in sette mesi +1,3%.