Tassi mutui, quale conviene ora tra fisso e variabile? Il confronto

Introduzione

Dopo la decisione della Banca Centrale Europea (Bce), il 30 gennaio scorso, di tagliare il costo del denaro di altri 25 punti base, si è giunti ad un sostanziale "pareggio" tra Eurirs ed Euribor, i due tassi di riferimento per stabilire rispettivamente i mutui a rata fissa e variabile. Come emerge da un’analisi del Corriere della Sera basata su un orizzonte di 5 anni, l’ipotesi di ulteriori riduzioni dei tassi di interesse non è sufficiente a garantire una maggiore appetibilità del variabile