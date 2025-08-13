Turismo, stranieri in Italia spendono più degli italiani all’estero

Turismo, gli stranieri in Italia spendono più degli italiani all’estero: i dati BankitaliaEconomia
Introduzione
I turisti stranieri, in particolare quelli provenienti da Paesi extra-Ue, spendono in Italia circa il doppio rispetto a quanto gli italiani spendano all’estero. Lo evidenziano i dati sul turismo internazionale diffusi dalla Banca d’Italia, secondo cui a maggio la bilancia dei pagamenti turistica ha registrato un surplus di 2,6 miliardi di euro, in lieve calo rispetto allo stesso mese del 2024. Dai flussi di maggio alle previsioni per agosto e Ferragosto, ecco quanto hanno speso, e quanto spenderanno, viaggiatori e vacanzieri italiani.
Quello che devi sapere
Maggio 2025: entrate e uscite turistiche
Nel mese di maggio, le entrate turistiche in Italia (cioè la spesa dei viaggiatori stranieri) sono state pari a 5,2 miliardi di euro, in lieve aumento (+0,5%) rispetto a un anno prima. Le uscite, ossia la spesa degli italiani all’estero, hanno raggiunto i 2,6 miliardi, in crescita del 10,5% rispetto a maggio 2024. Questo, come detto, ha determinato un surplus della bilancia turistica pari a 2,6 miliardi di euro
Trend trimestrale
Analizzando la media dei tre mesi terminanti a maggio 2025, le entrate turistiche sono aumentate del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre le uscite sono cresciute del 7,3%. La spesa in Italia dei viaggiatori extra-Ue è aumentata del 6,8%, superando quella dei turisti provenienti dalla Ue, in crescita del 4,2%. Per gli italiani, l’incremento della spesa all’estero è stato più equilibrato: +7,5% nelle destinazioni europee e +7% in quelle extra-Ue
Vacanze ad agosto: spesa prevista di 17,6 miliardi
Ma quanto spenderanno gli italiani che si concedono una vacanza in questo mese di agosto? Secondo un focus dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg la spesa prevista è di 975 euro pro capite, per un totale quindi di 17,6 miliardi. Saranno in totale oltre 18 milioni gli italiani in vacanza ad agosto. Dai dati emerge che il mare resta la meta prediletta: il 26% degli intervistati lo sceglie come prima opzione. Ma crescono anche la montagna (11%) e le destinazioni immerse nella natura (11%), segno di una ricerca crescente di relax lontano dalla folla. Seguono città d’arte, piccoli borghi, campagne, laghi e crociere. Il 68% degli italiani resterà nel Paese, ma ben 4 su 10 si sposteranno oltre la propria regione, dimostrando un dinamismo interno che rafforza le economie locali. Il 32% sceglierà l’estero, anche se solo 1 su 10 volerà fuori dall’Europa
A Ferragosto 12 milioni in ferie: spesa media 570 euro pro capite
Sempre in base a un focus sulle vacanze di Ferragosto degli italiani dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, a Ferragosto saranno circa 12 milioni gli italiani in vacanza, con una spesa media che si aggira sui 570 euro pro capite. Il budget resta contenuto grazie al frequente utilizzo di seconde case di proprietà o all’ospitalità di amici e parenti, scelta che riguarda 28 vacanzieri su 100. Il periodo di ferie non si limita ai giorni centrali di agosto: in media dura 13 giorni, due in più rispetto allo scorso anno. Il 62% viaggia in coppia, il 35% con i figli, e l’80% resta in Italia. Le mete preferite sono il mare (45%), la montagna (19%) e la campagna (9%), seguite da città d’arte, piccoli borghi, laghi e crociere. Tra le regioni più gettonate figurano Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige e Sicilia; chi parte all’estero (18%) si orienta soprattutto verso Spagna, Grecia e Francia. Quanto alle sistemazioni, un intervistato su quattro sceglie l’hotel, mentre bed & breakfast, affitti brevi e agriturismi coprono rispettivamente il 14%, 12% e 11% delle preferenze, seguiti da campeggi, villaggi e resort. "Gli italiani - ha riferito Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio, incaricato per le Politiche Attrattività e Turismo - tornano ad allungare le loro vacanze di Ferragosto: 13 giorni rispetto agli 11 dello scorso anno. Italia a tutto campo, dal Trentino Alto Adige alla Calabria, dalla Puglia alla Sicilia. Ferragosto si conferma l'appuntamento clou per l'economia nazionale del turismo”