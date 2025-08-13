Turismo, stranieri in Italia spendono più degli italiani all’estero

Sempre in base a un focus sulle vacanze di Ferragosto degli italiani dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, a Ferragosto saranno circa 12 milioni gli italiani in vacanza, con una spesa media che si aggira sui 570 euro pro capite. Il budget resta contenuto grazie al frequente utilizzo di seconde case di proprietà o all’ospitalità di amici e parenti, scelta che riguarda 28 vacanzieri su 100. Il periodo di ferie non si limita ai giorni centrali di agosto: in media dura 13 giorni, due in più rispetto allo scorso anno. Il 62% viaggia in coppia, il 35% con i figli, e l’80% resta in Italia. Le mete preferite sono il mare (45%), la montagna (19%) e la campagna (9%), seguite da città d’arte, piccoli borghi, laghi e crociere. Tra le regioni più gettonate figurano Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige e Sicilia; chi parte all’estero (18%) si orienta soprattutto verso Spagna, Grecia e Francia. Quanto alle sistemazioni, un intervistato su quattro sceglie l’hotel, mentre bed & breakfast, affitti brevi e agriturismi coprono rispettivamente il 14%, 12% e 11% delle preferenze, seguiti da campeggi, villaggi e resort. "Gli italiani - ha riferito Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio, incaricato per le Politiche Attrattività e Turismo - tornano ad allungare le loro vacanze di Ferragosto: 13 giorni rispetto agli 11 dello scorso anno. Italia a tutto campo, dal Trentino Alto Adige alla Calabria, dalla Puglia alla Sicilia. Ferragosto si conferma l'appuntamento clou per l'economia nazionale del turismo”