Riforma parrucchieri ed estetisti, cosa prevede il disegno di legge

Un capitolo centrale della riforma è dedicato alla formazione di tutte le figure del settore, parrucchieri inclusi. Non basterà più dunque una qualifica professionale ma sarà necessario superare un esame di abilitazione al termine del corso di formazione. Secondo la bozza di provvedimento, sono diverse le strade per l'accesso all'abilitazione, dalla possibilità di frequentare un percorso biennale e triennale di 900 ore all'attività qualificata a tempo pieno per 1 anno presso un’impresa di estetista. L’ammissione all’abilitazione è poi aperta a chi ha lavorato per 3 anni come dipendente o collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare presso un’impresa o 1 anno dopo un contratto di apprendistato.