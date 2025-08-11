Lavoro, oltre 260 mila assunzioni nel turismo. I profili richiesti

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l’impatto delle misure adottate: “Le previsioni sono estremamente positive e confermano la centralità del settore. I numeri parlano chiaro: il turismo è leader nell’occupazione. Questo è anche merito delle politiche introdotte, dalla detassazione delle mance alla decontribuzione per i turni notturni e festivi. Con l’introduzione delle staff house daremo un’ulteriore spinta alla crescita e all’attrattività del settore, sostenendo un comparto che è motore economico e patrimonio culturale della nostra Nazione”, ha dichiarato Santanchè