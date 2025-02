Cosa (non) funziona della governance europea

Da un lato c'è Trump, che firma un Executive Order dietro l'altro, con efficacia immediata. Dall'altro il vertice convocato a Parigi da Macron sulla guerra in Ucraina, dove solo un numero ristretto di Paesi Ue sono stati invitati. In mezzo il governo di Bruxelles, che non sembra più adeguato ad agire velocemente in situazioni di crisi. Vi spiego perché