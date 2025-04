La nuova graphic novel della fumettista belga racconta un percorso a ostacoli (autobiografico) che parte da un dolore fisico per arrivare (tardi) a una diagnosi di vaginismo. Un referto medico che porta a una liberazione non solo fisica: "È una storia universale, sulla scoperta di sé e degli altri, che parla di coppie e della società attuale". E vuole decostruire il tabù sulla sessualità femminile: "Volevo che il mio libro fosse una mano sulla spalla per dire alle donne di non provare vergogna"