Assegno di inclusione, domande e risposte sul bonus ponte da 500 euro

No. L'Inps ricorda che la legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune modifiche prevedendo per l'Adi, a partire dal 1° gennaio, soglie più elevate dell'Isee e del reddito familiare per l'accesso alla misura. Inoltre, a decorrere dalla stessa data, è stata prevista l'attribuzione d'ufficio del coefficiente della scala di equivalenza legato al carico di cura in presenza dei requisiti richiesti. La legge ha dunque definito nuovi parametri economici per poter ottenere il contributo straordinario, a partire dal tetto massimo di Isee familiare che passa da 9.360 a 10.140 euro annui. A salire sono le soglie relative al reddito: familiare, da 6mila a 6.500 euro; famiglie con anziani e non autosufficienti a 8.190 euro; famiglie in affitto a 10.140 euro.