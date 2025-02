Tassi sui mutui, Abi: prosegue il calo a gennaio. Ecco cosa cambia

Nel mese di febbraio, la tendenza alla diminuzione dei tassi continua. Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso ulteriormente al 4,31% dal 4,44% del mese precedente. Nelle prime due settimane di febbraio, inoltre, il tasso euribor a 3 mesi è stato in media del 2,54% in diminuzione di 16 punti base rispetto a gennaio 2025 (2,70%) e in diminuzione di 146 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Anche il tasso irs a 10 anni (molto utilizzato per mutui) è stato in media del 2,36% in calo di 14 punti base rispetto a gennaio (2,50%) e in diminuzione di 117 punti base rispetto al valore massimo di ottobre 2023