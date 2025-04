Introduzione

Il costo della vita continua a salire e non risparmia neanche un bene essenziale come l’acqua. Secondo una recente inchiesta di Altroconsumo, il prezzo dell’acqua potabile nel 2024 è aumentato in media del 4,1% rispetto al 2023, con picchi vicini al 10% e una spesa media annua per famiglia ora pari a 470 euro. Ecco quali sono stati gli aumenti maggiori e le città interessate